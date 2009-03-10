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Yaşam

Adana'da trafik faciası: 40 yaralı

Adana'da, tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 40 kişi yaralandı.

10 Mart 2009 02:00

Adana'da, tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolu Küçük Dikili beldesi kavşağında dönüş yapan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 LB 526 plakalı kamyon, tarım işçilerini taşıyan 33 S 5658 ve 33 R 8771 plakalı iki minibüsle çarpıştı.

Kazada, minibüslerde bulunan toplam 19 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmaya başlanıldığını bildirdi.

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