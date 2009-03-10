Adana'da trafik faciası: 40 yaralı

Adana'da, tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün kamyonla çarpışması sonucu 40 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-400 kara yolu Küçük Dikili beldesi kavşağında dönüş yapan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 LB 526 plakalı kamyon, tarım işçilerini taşıyan 33 S 5658 ve 33 R 8771 plakalı iki minibüsle çarpıştı.



Kazada, minibüslerde bulunan toplam 19 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmaya başlanıldığını bildirdi.

