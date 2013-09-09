Adana'da TOMA'dan sıkılan suda kimyasal olduğu iddia edildi

Adana’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ndeki (ODTÜ) protestolara destek vermek isteyen yaklaşık 300 kişilik grup polisin tazyikli suyla müdahalesi sonrası dağıtıldı. Müdahale sonrası TOMA’lardan sıkılan su nedeniyle rahatsızlanan 6 kişi çeşitli hastanelere başvurdu.

Durumdan haberdar CHP Adana Milletvekili Ümit Özgümüş, 2 hastaneye giderek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

'Epilepsi nöbeti geçirir gibi kasılıyorlardı'

TOMA’lardan sıkılan su nedeniyle bir kısım eylemcinin vucutlarında yanma hissettiğini bir kısmının da epilepsi nöbeti geçirir gibi kasıldığını belirten Özgümüş, şunları söyledi:

"Ben 2 hastaneyi dolaştım. Bir önceki gittiğim hastanede doktorların söylediği kimyasal maddeye karşı reaksiyon ve sürekli olarak titriyorlar Bu hastaneye geldim şimdi. Burada da arkadaşlarımız tepeden tırnağa kaynar su dökülmüş gibi yanmışlar. Kıpkırmızı olarak içerde yanmış olarak yatıyorlar. Dönemiyorlar, yüzüstü yatıyorlar. Emniyet müdürü buna TOMA’lardan sıkılan suyun basıncından dolayı kızarmış olabileceğini söylüyor ama böyle bir kızarma olmaz. Öyle bir şey olsa TOMA’nın suyunun geçtiği yerler kızarır. Enseden ayak topuğuna kadar bu şekilde kızarmaz. Bu kadar sürmez. Müdahale biteli 2 saat oldu. Diğer hastanedeki arkadaşlarımız halen titreme ve kasılma devam ediyor. Buradaki arkadaşlarımızın da yanması devam ediyor. Burada garip olan şu Suriye’de kimyasal silah kullanıldı diye dünyayı ayağa kaldıran bir iktidar, ABD ve Batı’nın müdahale etmesini isteyen bir iktidar, Adana’da kimyasallı su kullanıyor. Böyle bir çelişkiyi asla kabul edemeyiz. Arkadaşlarımızın üzerindeki gömlekleri tişörtleri aldık onların üzerindeki kimyasalların ne olduğunu ortaya çıkarabiliriz."