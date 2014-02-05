Adana'da TIR'ları durduran Alay Komutanı neden görevden alındı?

Suriye’ye silah taşıdığı öne sürülen TIR’ların 19 Ocak’ta aranmasının ardından başlatılan idari soruşturma kapsamında müfettişlerin raporlarında Adana İl Jandarma Alay Komutanı Albay Özkan Çokay’ın iki kez görevi ihmalle suçlandığı öğrenildi. Raporda, ilin mülki amiri Vali Hüseyin Avni Coş’a haber vermeyen ve Jandarma Yönetmeliği’nin “Basınla ilişkiler” hükmünü ihlal eden Albay Çokay’ın Pozantı’da durdurulması gereken TIR’ları Pozantı’ya götürülmesi emrini vermesi de “yetkiye aykırı hareket” olarak değerlendirildi.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan’ın haberine göre, 19 Ocak’ta gelen bir ihbar üzerine Adana-Ceyhan otoyolunda durdurulan ve 4 saat boyunca aranan 3 TIR’ın MİT’e ait olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte başlayan soruşturmada dün görevden alınan Adana İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay’la ilgili müfettişlerin hazırladığı rapor, tamamlanarak ilgili makamlara gönderildi. İçişleri Bakanı Efkan Âlâ'nın talimatı sonrasında olayı incelemekle görevlendirilen Mülkiye başmüfettişleri ile jandarma müfettişlerinden oluşan özel soruşturma heyeti, gelişmeleri inceleyip ilgililerin bilgisine başvurdu.

'Önce basına bildirildi'

Müfettişler, raporlarında, MİT’e ait 3 TIR’ın aranması olayıyla ilgili Adana İl Jandarma Komutanı Albay Özkan Çokay’ın birinci derecede kusurlu olduğunu bildirdi. İhbarın yanı sıra devam eden süreçte jandarma kayıtlarını inceleyen müfettişler, saat 12.00 sıralarında gelen ihbar sonrasında yaklaşık 20-30 dakikalık sürede jandarma birimlerinin gerekli işlemleri yaptığı, 12.31’de olayın basına düştüğü ve saat 12.40’da Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’a bilgi verildiğini saptadı.

Raporda, ihbar bilgisi üzerine savcılık kanalıyla yapılan adli soruşturma çerçevesinde, olayın Vali Coş’a bildirilmeden basına yansıması nedeniyle Jandarma Görev ve Teşkilat Yönetmeliği’nin 144. maddesinde yer alan, “Suç ve Diğer Önemli Olayların Bildirilmesi” hükmüne aykırı hareket edildiği, ilin en büyük mülki amiri olan valiye sözlü ya da yazılı bilgi verilmemesi nedeniyle, “görevi ihmal” suçu işlendiği ifade edildi.

Müfettişler, Albay Çokay’ın, aynı yönetmeliğin 158. maddesi kapsamında, “Basınla İlişkiler” başlıklı maddede yer alan hüküme uygun hareket etmediği iddiasıyla ikinci kez görevi ihmal suçunun işlendiği görüşüne raporda yer verdi. Ayrıca, gelen ihbarda araçlarda patlayıcı madde taşındığı yönünde bilgi verilmesine karşın durdurulan TIR’lara yönelik yapılan müdahalede patlayıcı madde için alınacak güvenlik önlemlerinin yeraldığı usul ve yöntemlerin yerine getirilmediği müfettişlerce tespit edildi.

'Yetkiye aykırı hareket'

Raporda, ihbarda araçların istikametinin Adana olduğunun belirtildiği, bu nedenle araçların Pozantı’da durdurulup işlem yapılması gerekirken, Ceyhan’a kadar getirildiği, yasal sorumluluk konusunda verilen yetkiye aykırı hareket edildiği vurgulandı. Müfettiş grubunun, hazırladığı raporu İçişleri Bakanlığı’na sunmasının ardından Adana İl Jandarma Komutanı Özkan Çokay’ın tayini Ankara’daki Jandarma Okullar Komutanlığı’na çıkarıldı. Çokay’dan boşalan göreve ise Şanlıurfa İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Ünsal Bulut atandı.