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MİT ve jandarma krizinde silahlar böyle çekildi

Adana’da MİT’te ait TIR'ların durdurulması ile yaşanan krizin ortaya çıkan fotoğraflarında, jandarma ekiplerinin silahlarını çektikleri görülüyor

04 Şubat 2014 20:12

Adana’da MİT’te ait TIR’ların durdurulup aranması istenmesi sonucu yaşanan krize dair yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflarda jandarma ekiplerinin MİT görevlilerine silahlarını doğrulttukları görülüyor.

19 Ocak günü Adana’da içinde mühimmat bulunduğu ihbarı üzerine üç TIR durdurulmuştu. Adana Valiliği'nin "MİT'e ait olduğunu" açıklamasından sonra, TIR’lar tutanak tutulmasının ardından akşam saatlerine doğru serbest bırakılmıştı.

Benzer bir olay, 1 Ocak sabahı Reyhanlı’da MİT’e ait olduğu ortaya çıkan bir TIR’ın durdurulması ile ortaya çıkmıştı. Adana TMK.10. Maddesiyle Yetkili Cumhuriyet Savcısı Özcan Şişman, TIR’ların aranması emrini vermesi üzerine, MİT personeli direnmiş, Özcan bunun üzerine kaleme aldığı tutanakta,  MİT görevlileri ve güvenlik güçleri arasında tartışma çıktığını, olayın çatışmaya varacak kadar büyüdüğünü belirtmişti.

İşte 19 Ocak günü jandarma ekiplerinin MİT’e ait olduğu ortaya çıkan TIR’ları aramaya giriştikleri esnada yaşananları belgeleyen fotoğraflar:

 

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