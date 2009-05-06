Adana'da taşkın uyarısı

Adana Valiliği, son günlerdeki yağışlar nedeniyle Seyhan Nehri'nin debisinin yükseldiğini, taşkın riski dolayısıyla duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.



Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Seyhan Nehri'nin akımında geçmiş yıllara göre önemli ölçüde artış meydana geldiği, olası taşkın riskini azaltmak için 13 Marttan itibaren Seyhan Barajı'ndan enerjisi alınan 200 metreküp/saniye suya ilave olarak dolu savak kapaklarının açılması suretiyle yaklaşık 100-150 metreküp/saniye suyun enerjisi alınmadan Akdeniz'e bırakılmaya başlandığı belirtildi.



Açıklamada, DSİ 6. Bölge Müdürlüğü yetkilerinin verdiği bilgiye göre, "Adana'nın Feke ilçesinde geçen gece yapılan istasyon ölçümünde Seyhan Nehri akımının yaklaşık bin metreküp/saniyeyi aştığı, saat 15.00'te ise Çatalan Barajı'na bin metreküp/saniye su girişinin gerçekleştiği ifade edildi.



Çatalan ve Seyhan barajlarının emniyeti amacıyla Seyhan Barajı'ndan dolu savak kapakları açılmak suretiyle yaklaşık 500-600 metreküp/saniye suyun Seyhan Nehri yatağına bırakılacağı bildirilen açıklamada, ihtiyaç duyulduğu takdirde bu miktarın artırılabileceği kaydedildi.



Bu nedenle Seyhan Regülatörü ile Akdeniz arasında kalan yerleşim yerlerinde olası can ve mal kayıplarının önlenmesi için sulama birlikleri, muhtarlıklar ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.



