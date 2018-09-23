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Adana'da taraftar derneği başkanına silahlı saldırı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANASPOR Turbeyler Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

23 Eylül 2018 16:53

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANASPOR Turbeyler Taraftarlar Derneği Başkanı Refik Gül, motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağ bacağından kurşunlanan Gül, hastanede tedaviye alındı.
Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi\'nde meydana geldi. Evinden çıkan Adanaspor Turbeyler Taraftar Derneği Başkanlığı Refik Gül, motosikletli 2 kişi tarafından tabancayla kurşunlandı. Olayın ardından kasklı saldırganlar kaçtı. Gül ise sağ bacağından yaralandı. Olay yerine gelen çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastenesi\'ne kaldırılan Gül, tedaviye alındı. Polis ise, silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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