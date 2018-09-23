Adana'da 'Süslü kadınlar bisiklet turu'

Can ÇELİK- Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA) - DÜNYA Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle Adana\'da da \'Süslü kadınlar bisiklet turu\' adı altında 6’ıncı kez etkinlik düzenlendi.

Dünya Otomobilsiz Kentler Günü nedeniyle Türkiye genelinde düzenlenen etkinlikler kapsamında Adana\'da da kadınlar, süslenip bisiklet sürdü. Sosyal medya üzerinden örgütlenen çok sayıda kadın bisikletçi, Uğur Mumcu Meydanı\'nda toplandı. Kadınlar, bisikletlerinin üzerine \'Sağlığın için bisiklete bin\' ve \'Kalbini koru, doğayı koru, bisiklete bin\' gibi yazılar asarken, bazı erkek bisikletçiler de etkinliğe destek verdi.

Etkinliği Adana\'da organize eden muhasebeci Ezo Üge, \"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü vesilesiyle 6\'ncı kez bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. 2013’ten bu yana büyük bir heyecanla toplanıyoruz. Bu etkinliğin fikir annesi bir tarih öğretmeni olan Sema Gür’dür. Ona çok teşekkür ediyoruz. Bizim amacımız bisiklet kullanımını arttırmak ve bu konuya dikkat çekmek. Ayrıca trafikte bisiklet üzerinde araçlar tarafından sıkıştırılıp hayatını kaybedenlere de dikkat çekmek istiyoruz. Bunu da kavgasız, gürültüsüz sadece süslenerek yapıyoruz\" diye konuştu. Aynı zamanda bisikletlerini de süsleyen kadınlar Uğur Mumcu Meydanı\'nda pedal çevirerek eğlendi.



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