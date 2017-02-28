Adana'da Suriyeli mülteciler ile bir grup mahalleli arasında kavga; 5 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, bazı mahalleler ile çadırda kalan Suriyeler arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, 2'si Suriyeli, 3 kişi silahla yaralandı. Çıkan olaylarda Suriyelilerin çadırları ateşe verilirken, araçların camları kırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Polis olayda kullanılan pompalı tüfeklere el koydu. Yaralılar Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Suriyeli uyruklu Cabir Abid (25) ve Ferhan Abid (32)’in durumlarını ağır olduğu öğrenilirken Hüseyin Can D. (30) sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Suriyeliler tahliye edildi

Olay yerine gelen özel harekât polisleri, mahallede uzun namlulu silahlarla geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis ekiplerinin iki grubu ayırmasının ardından, belediye ait otobüslerle Suriyeliler oturdukları çadırlarından tahliye edildi. Tahliye sırasında bazı Suriyeliler polislere zorluk çıkarttı.