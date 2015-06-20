T24 LogoT24 Logo
Gündem

Adana'da su kanalında yüzen çocuklara helikopterli operasyonda 45 gözaltı

Adana'da yılın ilk 6 ayında 14 boğulma vakası yaşanmıştı

20 Haziran 2015 15:48

Adana Emniyet Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında 14 kişinin boğulduğu sulama kanallarına giren çocukları önlemek için helikopter destekli operasyon yaptı. Yüzerken gözaltına alınan 45 çocuk ailelerine teslim edildi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Adana’da hava sıcaklığı da her geçen gün biraz daha artıyor. Bu nedenle özellikle çocuklar, şehrin ortasından geçen ve üzeri açık olan DSİ’ye ait sulama kanallarına girerek serinlemek istiyor.

Ancak çocuklar serinlemek için girdiği sulama kanalında çoğu kez akıntıya kapılarak hayatını kaybediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında 14 kişi sulama kanalında boğulunca harekete geçti. Çocukların hayatlarının baharında ölmemeleri için sualtı ekipleri, güven tim, polis merkezi ekipleri ile birlikte Adana genelindeki sulama kanallarında uygulama yaptı.

Polis, kanal kenarında devriye atarak serinlemek için kanala giren 45 çocuğu yakalayıp ailesine teslim etti. Polis bu operasyonu yaparken havadan da helikopterden destek aldı. Operasyon sırasında polislerin çocukları tek tek topladığı o anlar helikopter kamerasından saniye saniye görüntüledi. Helikopterden polis kanalda yüzen çocukların yerlerini anında devriye atan polislere aktardı.

ETİKETLER

adanasu kanalıyüzmehelikopteroperasyonhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24