Adana'da su kanalında yüzen çocuklara helikopterli operasyonda 45 gözaltı

Adana Emniyet Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında 14 kişinin boğulduğu sulama kanallarına giren çocukları önlemek için helikopter destekli operasyon yaptı. Yüzerken gözaltına alınan 45 çocuk ailelerine teslim edildi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Adana’da hava sıcaklığı da her geçen gün biraz daha artıyor. Bu nedenle özellikle çocuklar, şehrin ortasından geçen ve üzeri açık olan DSİ’ye ait sulama kanallarına girerek serinlemek istiyor.

Ancak çocuklar serinlemek için girdiği sulama kanalında çoğu kez akıntıya kapılarak hayatını kaybediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, yılın ilk 6 ayında 14 kişi sulama kanalında boğulunca harekete geçti. Çocukların hayatlarının baharında ölmemeleri için sualtı ekipleri, güven tim, polis merkezi ekipleri ile birlikte Adana genelindeki sulama kanallarında uygulama yaptı.

Polis, kanal kenarında devriye atarak serinlemek için kanala giren 45 çocuğu yakalayıp ailesine teslim etti. Polis bu operasyonu yaparken havadan da helikopterden destek aldı. Operasyon sırasında polislerin çocukları tek tek topladığı o anlar helikopter kamerasından saniye saniye görüntüledi. Helikopterden polis kanalda yüzen çocukların yerlerini anında devriye atan polislere aktardı.