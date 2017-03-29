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Adana'da silahlı saldırı: 5 ölü

Adana Kozan'da bir eve silahlı saldırı düzenlendi

29 Mart 2017 03:18

Adana'nın Kozan ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Çokak Mahallesi'nde Hüseyin Doğan'a ait eve gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda Hüseyin Doğan'ın (43) yanı sıra 8 yaşındaki oğlu Hakkı ve kardeşi Mehmet Doğan (38) ile Doğan kardeşlerin dini nikahlı eşleri Ayşe Ayrancı ve Fatma Yavuz hayatını kaybetti.

Saldırıdan kurtulan bir kişinin mahalle sakinlerine durumu bildirmesi üzerine jandarmaya haber verildi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Evin mahallenin yaklaşık 600 metre dışında olduğu, iki kardeşin birbirine yakın evlerde yaşadığı ve saldırı sırasında bir arada oldukları öğrenildi.

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