Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana'da çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre Cumali T. (43), daha önce bir konu hakkında mahkemelik olduğu ve kendisi aleyhinde tanıklık yaptığını öne sürdüğü Kenan S. (20) ile merkez Seyhan ilçesinde erkek lisesi civarında karşılaştı.



Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cumali T., tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.



Kurşunların isabet ettiği Cumali T. boynundan, sokaktaki 8 yaşındaki bir çocuk da ayağından hafif biçimde yaralandı.



Yaralılar, Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, Cumali T. ise gözaltına alındı.

