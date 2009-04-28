T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adana'da silahlı kavga: 2 yaralı

28 Nisan 2009 00:02

Adana'da çıkan silahlı kavgada, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Cumali T. (43), daha önce bir konu hakkında mahkemelik olduğu ve kendisi aleyhinde tanıklık yaptığını öne sürdüğü Kenan S. (20) ile merkez Seyhan ilçesinde erkek lisesi civarında karşılaştı.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cumali T., tabancayla rastgele ateş etmeye başladı.

Kurşunların isabet ettiği Cumali T. boynundan, sokaktaki 8 yaşındaki bir çocuk da ayağından hafif biçimde yaralandı.

Yaralılar, Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, Cumali T. ise gözaltına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24