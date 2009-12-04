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Yaşam

Adana'da ses bombası patladı: 2 yaralı

Adana'da bir parkta çöplerin konulduğu yerde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

04 Aralık 2009 02:00

T24 - Adana'da bir parkta çöplerin konulduğu yerde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlamanın gerçekleşmesinden hemen sonra yapılan ilk açıklamada patlamada 1 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.



Karacaoğlan Caddesi'ndeki Kocavezir Dinlenme Parkı'nda, çöplerin konulduğu yerde meydana gelen patlamada yaralanan Seyfettin Turgay (28) ve Mehmet Gözen (25) Adana Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İki yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Bu arada, patlamanın meydana geldiği park çevresi, araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları da bölgede, başka patlayıcı madde konulması ihtimalini de dikkate alarak çalışma yaptı.

Polisin çevrede şüpheli araç ve kişiler üzerinde inceleme yaptığı belirtilirken, olaydan hemen sonra patlayan bombanın ses bombası olduğu belirtilmiş, bombanın içeriğinin ise yapılan incelemenden sonra açıklanacağı ifade edilmişti.

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