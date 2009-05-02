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Yaşam

Adana'da ses bombası korkuttu

02 Mayıs 2009 05:40

Adana’da bir evin duvarına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece yarısı Yeşiloba Mahallesi 138 Sokak'ta meydana geldi. Bir otelde depo elemanı olarak çalışan 29 yaşındaki Mevlüt Aybar'ın kaldığı tek katlı müstakil evin yatak odasının duvarına bırakılan ses bombası, büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada, evin camları kırıldı, duvarında delik açıldı. Patlamayla birlikte yataklarından fırlayan mahalle sakinleri, panik içerisinde dışarıya çıktı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ikinci bir bomba olma ihtimaline karşın araştırma yaptı.

Evsahibi Mevlüt Aybar, ``Uyumak için hazırlık yapıyordum, bir anda patlama ve sarsıntı oldu. Odanın camları kırıldı. Dışarı çıktığımda kimseyi görmedim, bu güne kadar da kimseyle bir sorunum olmamıştı. Kim neden böyle bir şey yapar anlamış değilim'' dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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