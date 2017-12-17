Adana'da servis midibüsü ile TIR çarpışıp alev aldı: 43 yaralı

ADANA, (DHA)- ADANA\'da tarım işçilerini taşıyan midibüs ile TIR çarpıştı. Kazada alev alan araçlarda bulunan 43 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı\'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Yakup D. idaresindeki 01 ZN 672 plakalı midibüs, ana yoldan dönüş yapan Mehmet A. yönetimindeki 63 ZV 887 plakalı TIR ile çarpışıp, alev aldı. Midibüsten yükselen alevler, kısa sürede TIR\'a da sıçradı. Yardıma koşan çevre sakinleri, midibüsteki yaralıları dışarı taşıdı. İhbar üzerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 43 kişi çevre hastanelere kaldırılırken, itfaiyenin müdahalesiyle yanan araçlar da söndürüldü. Adana Valisi Mahmut Demirtaş\'ta yaralıların bazılarını hastanede ziyaret etti. Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerinde inceleme yaptı. Durumu ağır olan yaralı olmadığı açıklanırken, kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Mehmet A. polis tarafından gözaltına alındı.

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