-ADANA'DA SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ ADANA (A.A) - 14.06.2011 - Adana'da AK Parti ve CHP, 12 Haziran milletvekili genel seçiminde Adana'da geçersiz sayılan oyların tamamı, MHP ise bazı sandıkların sonuçlarıyla ilgili itirazda bulundu. Resmi başvuru süresi olan saat 15.00'ten kısa süre önce İl Seçim Kurulu Müdürlüğüne giden üç partinin avukatları, itiraz dilekçelerini müdürlüğe sundu. AK Parti ve CHP, bazı sandık başkanlarının, YSK kurallarına göre geçerli sayılması gereken oyları geçersiz saydığı gerekçesiyle, il genelinde geçersiz sayılan toplam 27 bin 526 oyun yeniden değerlendirilmesini talep etti. MHP ise bazı sandıkların sonuçlarına itiraz ederek, yeniden sayılmasını istedi. Dilekçelerin İl Seçim Kurulu Müdürlüğü tarafından kabul edildiği ve İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirileceği, itirazların kabul edilmesi halinde geçersiz oyların ve itiraz edilen sandıkların yeniden sayımının yapılacağı öğrenildi.