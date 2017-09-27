T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Adana'da sanatçılar Sevgi Korteji'yle halkı selamladı

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA'da bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında yeniden hayata geçirilen Sevgi Korteji'yle sinemacılar halkı selamladı

27 Eylül 2017 20:22

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl 24\'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında yeniden hayata geçirilen Sevgi Korteji\'yle sinemacılar halkı selamladı.
Festival kapsamında bir süredir çeşitli nedenlerle yapılmayan Sevgi Korteji, Adana Sheraton Oteli\'nden hareket etti. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, MHP Adana Milletvekilleri Muharrem Varlı ve Seyfettin Yılmaz ile sinema sanatçıları, çoğunluğu üstü açık klasik arabalara binip vatandaşları selamladı. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde sanatçılar, halka karanfil attı. Aralarında Nuri Alço ve Selma Güneri gibi isimlerin bulunduğu sanatçılar Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'nda Türk Sinemasına Ömür Verenler Farkındalık Anıtı’nın açılışına katıldı. Açılışın ardından \"Sanat Ateşi’nin Adana’dan yakılması\" sloganıyla meşale yakıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yusuf BAŞTUĞADANA DHA ADANAUluslararası Adana Film FestivaliSevgi KortejiFestivalSevgi Korteji Adana Sheraton OteliAdana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP Hüseyin Sözlü MHP Adana Milletvekilleri Muharrem VarlıSeyfettin Yılmaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24