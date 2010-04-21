Adana'da PTT şubesinde soygun

T24 - Adana'nın Tellidere Mahallesi'ndeki PTT şubesine gelen silahlı bir kişi, kadın veznedardan parayı alıp içeri kilitledikten sonra kaçtı. Alınan bilgiye göre, Tellidere Mahallesi Tellidere Caddesi'ndeki PTT Bank şubesine gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, tabancayla vezne görevlisi kadın ve erkeği etkisiz hale getirerek, kasadaki paraları aldı. Zanlı, daha sonra görevlileri arkadaki bir odaya kilitleyerek kaçtı.





Veznedarların olayı cep telefonu ile arayarak haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, 20-25 yaşlarındaki, siyah giysili olduğu bildirilen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.





Bu arada, olay yerine gelen PTT Başmüdürü Mahmut Akbal, yetkililerden bilgi aldı. Akbal, olaydan bir süre önce paranın şubeden alınarak transfer edildiğini söyledi.





İl Emniyet Müdürü Mehmet Salih Kesmez de telsiz anonsuyla zanlıların kısa sürede yakalanması için ekiplerin gerekli çalışmayı yapmasını istedi.