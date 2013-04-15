Adana'da Portakal Çiçeği Karnavalı

Adana'nın Seyhan ilçesinde 15 bin kişinin katılımıyla ilk defa bu yıl Portakal Çiçeği Karnavalı yapıldı.

Karnavalın fikir öncüsü olan Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt ise karnavalın bir sevgi hareketi olduğunu ifade ederek, "Çok kısa sürede bu kadar kişiye duyurmayı başardığımız Portakal Çiçeği mucizesini görmeye gelenlerin, sokakları portakal çiçeği kokan Adana'nın keyfini yaşayacaklarını ümit ediyoruz" diye konuştu.

Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, 'Bugün burada sizlerin katkısıyla, varlığıyla, desteğiyle bu etkinlik gerçekleştirildi. Bireylerin kişisel girişimleriyle başlatılan ve geliştirilen proje olması nedeniyle de en özgün projelerden biri, hatta ilki. Sivil inisiyatifle böyle sosyal etkinlikler yapma konusunda da Adana tüm Türkiye’ye örnek oluyor. İnşallah yine sizlerin katkısıyla bu karnaval kurumsallaşarak devam edecektir. Adana her şeyin en iyisine layıktır” dedi.

Ayrıca, Portakal Çiçeği Karnavalı"nda Adana Güney Rotary Kulübü üyeleri, Japonya'ya ait dünyanın "en büyük barış resmi mozaiği" rekorunu kırdı.

Dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 20 bine yakın öğrencinin A4 kağıtlarına yaptığı 17 bin 800 resmi, Uğur Mumcu Meydanı'ndaki tren garı önünde bulunan beton zemine 32 kilogram tutkal kullanarak yapıştırdı.

Vali Hüseyin Avni Coş'un barışı simgeleyen turna kuşunun bulunduğu resmi yapıştırmasının ardından Guinness World Records Hakemi Şeyma Subaşı ve diğer görevlilerin yaptığı ölçümde bin 111,78 metrekarelik eserin, Japonya'ya ait bin 24 metrerakelik rekoru geçtiği tescillendi.

Vali Coş, rekorun kırılmasının ardından yaptığı konuşmada, çocukların sevgiye, barışa ne kadar açık ve kutsal duygularla ne kadar dolu olduklarını tüm dünyaya gösterdiklerini belirterek, "Bu başarı, inanırsak, bir ve beraber olursak neler yapabileceğimizi ortaya koyan somut bir gösterge. Adana'ya daha çok rekorlar yakışır. Seneye bu rekoru yine daha da geliştirerek kıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.