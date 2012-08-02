Adana'da polisin yaraladığı çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Adana'da evine giderken polisin attığı gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve dört gündür yoğun bakımda tutulan 11 yaşındaki M.A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Adana'da polisin attığı gaz bombasının kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki M.A.'nın beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Hastane bahçesinde M.A.'nın durumuyla ilgili bilgi veren M.A.'nın dayısı İbrahim Yurtsever, her sabah cam pencereden beş dakika kendisine baktıklarını belirtti ve kendilerinin bugün doktorla görüştüklerini, doktorun kendilerine, "tıbben yapacak birşey kalmadı ve M.A.'nın beyin ölümü gerçekleşmiştir. Solunum cihazına bağlı şuan" söylediğini aktardı. Yurtsever, "Allah'tan umut kesilmez. İnşallah iyileşir. Babası hastane raporlarının bir kopyasını alarak Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'ne gitti bugün. Farklı bir tedavi yapılabilir mi diye? Biz de oradaki doktorlardan gelecek haberi büyük bir umutla bekliyoruz" dedi.

Abdullah Öcalan'ın bir yılı aşkın zamandır avukatlarıyla görüştürülmemesini protesto etmek için 29 Temmuz Pazar akşamı Adana Yüreğir İlçesi'nde bir araya gelen bir grup gence polisin müdahalesi sırasında evine giden 11 yaşındaki M.A.'nın kafasına gaz bombası isabet etmişti. Olayın ardından Adana Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen M.A. hastanenin Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı.

M.A. dört gündür solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakım servisinde tedavi altında bulunuyor. (imcTV)