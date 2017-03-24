Adana'da pazar alanında çatışma çıktı: 1'i çocuk 6 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada, pazarda alışveriş yapan 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. Olay merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki cuma pazarında meydana geldi. İddiaya göre, husumetli oldukları öğrenilen iki grup birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Bir anda pazar yeri savaş alanına döndü. Alışveriş yapmak için pazara gelen Şükran Erdem, oğlu Aziz Erdem (9), Osman Uzar, Fehim Boran, Ulaş Pala ile kimliği belirlenemeyen bir kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis, olaydan sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.