Adana'da park halindeki 6 araç kundaklandı

Adana'da aynı sokakta park halindeki 6 araç kundaklandı.



Alınan bilgiye göre, Dadaloğlu Mahallesi 2568. sokakta, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, yanıcı madde dökerek park halindeki otomobilleri ateşe verdi.



Araçlarının yandığını gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpü ve su dolu bidonlarla araçlarını kurtarmaya çalışırken, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.



Kısa sürede söndürülen yangında 5 otomobil ve 1 kamyonet hasar gördü.



Polis ekipleri, zanlıların kaçarken olay yerinde bıraktığı bir poşet içindeki 2 pet şişeyi incelemeye aldı ve zanlıları yakalamak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.



Kundaklanan bir otomobilin sahibi Musa Coşkun, yeni emekli olduğunu ve emeklilik ikramiyesiyle aracını aldığını belirterek, "50 yaşından sonra arabam oldu. Bu bir şekilde deyim yerindeyse dişimden tırnağımdan arttırarak aldığım bir mal. Umarım failler başkalarının da canını yakmadan bulunur" dedi.



Bu arada, mahalle sakinleri, sokak lambaları olmaması nedeniyle geceleri karanlık olduğunu, suçluların da bunu fırsat bildiğini söyledi.

