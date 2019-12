Adana'da oylar yeniden sayılıyor

Adana’da Yüreğir ve Seyhan'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar kabul edildi. Toplam 346 bin oy yeniden sayılacak.



Adana'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday olan Ümit Özgümüş, İlçe Seçim Kurulu’na Yüreğir ilçesi 1 ve 2 nolu seçim bölgelerindeki oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu.

Yüreğir'de 220 bin oyun yeniden sayılmasına karar verildi. Özgümüş, Adana'da seçimin iptal edilmesini de istedi.



Merkez Seyhan İlçesi’nde 4 seçim bölgesinden biri olan Seyhan 4’üncü İlçe Seçim Kurulu’na da MHP, CHP, AKP ve DTP, merkez ilçe ve büyükşehir belediye başkanlıkları ile İl genel ve belediye meclis üyelikleri sonuçlarına itiraz etti.



Seyhan 4’üncü İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hamdi Bozkurtlar, 4 partinin birden itiraz etmesi üzerine, bölgelerindeki oyları yeniden sayma kararı aldı. Seçim kurulu yarın sabahtan itibaren 415 sandıktaki 126 bin 770 oyu yeniden sayacak.



MHP: Seçimi, kaos ortamına sokmak istiyorlar



MHP Adana İl Başkanı Ahmet Erdoğan, Adana'da seçimin kaos ortamına sürüklenmek istendiğini öne sürdü. Adayları Aytaç Durak'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandığı Adana'da, itiraz üzerine Seyhan 4'ncü bölgede, oyların yeniden sayılmasına karşılık, gece oyların çalınıp, pusulaların değiştirilebileceği endişesini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



'Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'yı her ne olursa olsun istiyorum' talimatından sonra AKP'nin yereldeki uzantıları, vekilleri, seçim sürecini kaos ortamına sokma çalışmalarına hız verdi. Ne pahasına olursa olsun, seçimin sonucunun iptal edilmesi yönünde olmadık oyunlar peşinde koşuyorlar. Özellikle bana göre en çok önemli olan Seyhan 4. bölgenin itirazla yeniden sayımı yapılacak. Biz, MHP İl Başkanlığı olarak seçim kuruluna şöyle bir dilekçe verdik. Bu oyların ve oy pusulalarının ve tutanakların yer aldığı sandıkların bulunduğu odanın muhafaza altına alınması ve sadece memurların değil, aynı şekilde her partiden istisnasız birer tane temsilcinin sabaha kadar nöbetçi konulması yönünde dilekçe verdik. Maalesef bu dilekçemiz kabul edilmedi.



Öte yandan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özgümüş de, sonuçlara itiraz ettiklerini söyledi. Seçim bürosunda toplantı yapan Özgümüş, buldukları sandık kurullarında hazırlanan tutanakların çöplerde ele geçtiğini bildirip, bulunan bu tutanakları göstererek, "Bu tutanaklarda, bizim oylarımızın üzerleri karalanıp, farklı karalanmış. Seçim kurullarına itirazımızdan sonuç alamazsak, tutanaklarla bu konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar götüreceğiz'' dedi.



Sonuçlar neydi?



Adana'da oyların yeniden sayılmasına karar verilen 126 bin seçmenin bulunduğu Seyhan 4'üncü İlçe Seçim Kurulu'nda 102 bin seçmenin oy kullandığı anlaşıldı. Bu bölgede, Seyhan Belediye Başkanlığı için AKP 30 bin 809, CHP 22 bin 672, MHP 22 bin 656, DTP 13 bin 267 oy almıştı.



Aynı bölgede Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde ise AKP'ye 31 bin 708, MHP'ye 25 bin 60, CHP'ye 22 bin 966, DTP'ye ise 12 bin 59 oy çıkmıştı.



İlçe Seçim Kurulu'nun kararı üzerine, itiraz eden partililer görevli tutup, 415 sandıktaki 102 bin İlçe Seçim Kurulu nezaretinde tek tek sayılacak.



Durak uyarmıştı!



AKP ile arası açıldıktan sonra MHP'den aday olan Aytaç Durak, seçim günü oyunu kullandıktan sonra şu iddialarda bulunmuştu:

“Tecrübeme dayanarak söylüyorum; gözü dönmüş siyasiler Adana’da her türlü olumsuzluğu sergilediler. Metro’nun elektriğini kestiler. ‘Metro raydan çıktı’ yalanıyla halkı galeyana getirmek istediler. Tek yayın organımız olan Çukurova televizyonunu kapattılar. Yandaş gazetelerine ambargo koydurup paralı ilanlarımızı ve basın açıklamalarımızı kullandırmadılar. İftira ve yalan içerikli broşür ve gazete hazırlatarak bütün evlere dağıttılar.

Yani özetle sesimizi kesip, kamuoyunu yönlendirmeye çalıştılar. Başbakan Sayın Erdoğan 2 kez, AK Parti Adana Milletvekili Ömer Çelik de birçok kez açıklama yaparak beni “çete ve mafya uzantısı’ olarak gösterdiler.

Son olarak ta seçime bir gün kala beni kamuoyu önünde mahkum ettirmek için ‘Ergenekon Davası’na sokacak hayali senaryolarla komplolar hazırlattılar.

Bunların hiç biri tutmayınca: Türkiye’nin en saygın kamuoyu araştırma şirketlerince yapılan bütün anketlerde açık ara önde olmama rağmen; son gün seçim yasaklarına aykırı olarak, seçim sandıklarında yapacakları hileye zemin hazırlamak için Zaman Gazetesi’nde tam sayfa ilan yayınlatarak, hayali anketle kendi adaylarını açık ara farkla önde gösterdiler.

Ve bugün de, tasarlamaya çalıştıkları tezgahla, Adliye’de oy pusulaları tutanaklarında bilgisayar hilesi ile seçimi kendi leyhlerine sonuçlandırmak için gayret sarf ediyorlar.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın, Adana seçim sonuçları alınıncaya kadar iki gündür burada olması, bütün bu mizansenin son rötuşlarının yapılmasını sağlama yönelik izlenimini güçlendirmektedir”.