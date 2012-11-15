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Yaşam

Adana'da okul servisleri çarpıştı: 20 öğrenci yaralı

Adana'da öğrenci taşıyan iki okul servisinin çarpışması sonucu 20 öğrenci yaralandı

15 Kasım 2012 12:57

 

Adana'da, iki okul servis minibüsünün çarpışması sonucu 20 öğrenci yaralandı. Fehmi Salman idaresindeki 01 S 2757 plakalı öğrenci taşıyan servis minibüsü ile yine öğrenci taşıyan Fatih Batmaz'ın kullandığı 01 S 0820 plakalı servis aracı, merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi 2054 sokaktaki kavşakta çarpıştı. 
 
Kazada iki minibüste bulunan 20 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler 112 Acil Servis ambulanslarıyla Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve Çukurova Aşkım Tüfekçi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. 

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