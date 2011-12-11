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Yaşam

Adana'da müze sayısı artıyor

11 Aralık 2011 15:01

-Adana'da müze sayısı artıyor  -Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz: -''Kentimizde müze sayısı 11'e yükseldi. Sinema, edebiyat,  anı ve şehitlik müzelerimizle farklılık oluşturuyoruz'' (Fotoğraflı)  ADANA (A.A) - 11.12.2011 - Ömer Sarı - Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, ''Kentimizde müze sayısı 11'e yükseldi. Sinema, edebiyat, anı ve şehitlik müzelerimizle farklılık oluşturuyoruz'' dedi.  Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi konakları ve Adana evlerini restore ederek Çukurova turizmine kazandırdıklarını söyledi. Aldırmaz, Adana Ticaret Odası ile yaptıkları protokol kapsamında, odanın satın alarak kendilerine devrettiği tarihi binaları restore ettirip, kültür merkezi ve müzeye dönüştürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:    ''Kentimizde müze sayısı 11'e yükseldi. Sinema, edebiyat, anı ve şehitlik müzelerimizle farklılık oluşturuyoruz. Kent genelinde, Karacaoğlan Edebiyat Müzesi, Kız Lisesi Anı Müzesi, Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi, Sinema Müzesi, Şehitlik Müzesi, Adana Kent İhtisas Kütüphanesi ve Gazete Arşivi Müzesi, Hitit, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin bulunduğu Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Atatürk Bilim ve Kültür Müzesi, Misis Mozaik Müzesi ve Abidin Dino Açık Hava Müzesi'nin kapıları, ziyaretçilere açık. Bunların büyük bölümü son bir yılda kente kazandırıldı.''  Aldırmaz, müzeleri farklı mahallerde oluşturduklarını, bu sanatsal değerleri hemen her mahalleye kazandıracaklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:  ''Farklı mahallelerde müzeler oluşturmayı amaçlıyoruz. Yeşiloba Mahallesi'nde, Yeşiloba Şehitliği Müzesi ve Kütüphanesi, Hürriyet Mahallesi'nde Karacaoğlan Edebiyat Müzesi ve Kütüphanesi, tarihi Kız Lisesi içerisinde Mehmet Baltacı Fotoğraf Müzesi, yine Kız Lisesi'nde Anı Müzesi, Adana Kent İhtisas Kütüphanesi ve Gazete Arşivi Müzesi, Tepebağ Mahallesi'nde Sinema Müzesi'ni oluşturduk.''  Akkapı Mahallesi'ndeki Şıh Cemil Konağı'nın restorasyonunu tamamladıklarına değinen Zihni Aldırmaz, burayı da müzeye dönüştüreceklerini kaydetti. Aldırmaz, Sinema Müzesi'nin yanındaki tarihi yapıyı da kamulaştırdıklarını anlatarak, ''Tepebağ Höyüğü, Tepebağ Orta Okulu, Ali Münif Yeğenağa Sokağı'nın tamamını, kent turizmine kazandıracağız. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi'nin yanındaki Abidin Dino Parkı'nı yeniden düzenliyoruz. Süs havuzları yapıyoruz. Parkı açık hava sanat müzesine dönüştüreceğiz. Parkın bir köşesine de Abidin Dino ile Yaşar Kemal'in sohbet ederken gösteren heykellerini koyacağız'' diye konuştu.  (SAR-KUT-RİN)

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