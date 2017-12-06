Adana'da müteahhitlerden demir ve çimento tepkisi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da müteahhitler, demir ve çimento fiyatlarının önlenemez şekilde yükseldiğini belirterek acil önlem alınmasını istedi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER), Adana Yapım Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) ve Müteahhitler Birliği üyeleri, bir araya gelerek inşaat sektöründe yükselen maliyetlerle ilgili açıklama yaptı. AYAMDER Başkanı Mustafa Fidan Vursavuş ve Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Öksüzkaya ile birlikte konuşan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıooğlu, ülkenin kalkınmasında inşaat sektörünün başta geldiğini söyledi. İnşaat sektörünün bu yıl içinde demir fiyatlarındaki durdurulamayan artışlar nedeniyle çok sıkıntılı günler geçirdiğini anlatan Karslıoğlu, şöyle devam etti:

\"Müteahhitler, demir fiyatlarında meydana gelen spekülatif ve fahiş artışlardan olumsuz etkileniyor. Yılbaşında 1 tonu bin 760 lira olan demir fiyatları, şimdilerde 2 bin 570 liraya kadar yükseldi. Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 12.22, Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9.13 oranında artarken demir fiyatlarındaki artış yüzde 44.89 olmuştur. Türkiye\'nin önde gelen demir çelik üreticilerinden olduğu varsayılırsa kış aylarında bile durdurulamayan bu artışlar normal değildir, üstelik fahiştir. Ülkemizin kalkınmasına zarar vermektedir. Dolar düşerken bile fiyatlara zam geldiği görülürken yükselen fiyatlara döviz kurundaki artışın mazeret gösterilmesi bilimsellikten uzaktır. Hükümetimizi konuya el atmaya davet ediyoruz.\"

ÇİN AÇIKLAMASI

Çin\'de yıllık 600 milyon ton olan demir üretiminin 420 milyon tona düşürüldüğünü aktaran AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, şunları kaydetti:

\"Çin arada kalan 180 milyon ton demir ihtiyacını ithal ederek karşılama yoluna gitti. Türkiye\'nin yıllık 24 milyon ton demir üretimi var. Bunun da 12 milyon tonunu ihraç ediyor. Bu da yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ihracat tutarıdır. Demire talep çok olunca piyasada ürün bulunmuyor ve fiyatları yükseliyor. Ayrıca bölgesel bazda çimento üreticilerinin ekonomik ortamı bahane ederek adeta fırsatçılık yaparak çimentoya ardı ardına zam yapıyor. Bu artışlar hazır betondan başlayarak çok sayıda inşaat kaleminde maliyet artışına neden oluyor. Birkaç üreticinin bir araya gelerek piyasaları manipüle etmeleri karşısında Rekabet Kurulu\'nu devreye girmeye çağırıyoruz. Bu şartlar altında yılbaşına kadar önlem alınmadığı takdirde Adana\'daki müteahhitler mecburen şantiyelerini durdurmak zorunda kalacak. 2008 yılında olduğu gibi ilave Fiyat Farkı Kararnamesi çıkarılması uygun olacaktır.\"



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