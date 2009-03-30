Adana'da MHP - AKP düğümü

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi, AKP adayı Mehmet Ali Bilici ile MHP adayı Aytaç Durak arasında düğümlendi.



1 milyon 13 bin seçmenli Adana'da seçim yüzde 80 dolayında katılımla gerçekleşti. Açılan sandıkların oranı yüzde 80’e yaklaşıncaya kadar MHP adayı Aytaç Durak seçimi önde götürdü, ancak açılan sandıklar arttıkça oy oranı geriledi. Sandıkların yüzde 97’si açıldığında ise MHP ve AKP adayları arasındaki oy oranı eşitlenip, bindelik bir fark oluştu.



Bu seçimde en geniş izleme örgütünü kurup medya ve partilere seçim sonuçlarını ileten ajans da saat 04.00'den itibaren sistemini dondurarak sandıklarında sorun olan seçim kurullarındaki sayımı beklemeye başladı. Bu saatte potadaki 2 aday arasında 0.3’lük bir oranda 2 bin dolayda oy farkı çıktı. Sabaha kadar alınan farklı sonuçlarda bu fark 2 partinin adayı arasında zaman zaman leh veya aleyhlerine değişiklik gösterdi.



Adana seçiminde sonuç alınamaması, metropol Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinden gelen bazı sandıkların tutanaklarından kaynaklandı. Tutanaklardaki sağlamaların tutmaması üzerine hakimler sandık kurulu başkanları ile bizzat görüşerek inceleme yaparken, bazı sandık tutanaklarının da da seçim mahalli yerine seçim kurulu binasında düzenlendiği iddia edildi.

AKP ve MHP’nin birçok milletvekili Abdurrahim Gizer İlköğretim Okulu’ndaki bu seçim kurulunda toplanıp gelişmeleri izlemeye başladı.



MHP'den erken kutlama



Bu arada sayım işleminden kısa süre sonra rakipleriyle arasında oy farkı oluşan MHP adayı Aytaç Durak'ın taraftarları kazandıklerını ilan edip, davul zurna eşliğinde kutlama yapıldı.



Saatler ilerledikçe bu kez CHP adayı Ümit Özgümüş, açılan oylarla ilk sıraya yerleşince bu kez CHP'de bir sevinç havası hakim oldu. Ancak, CHP'lilerin de bu sevinci uzun sürmedi.

Adana'da ilerleyen saatlerde seçim kilitlendi. İlçelerden gelen oyların açılımıyla bu kez AKP adayı Mehmet Ali Bilici geriden gelip diğer partileri yakalayarak bir ara öne geçti. Oy sayımının bitmesine yaklaşıldığı bu sırada de AKP'liler kutlama kutlama yaptı. Ancak, bu sevinç de uzun sürmedi ve oy sayımı düğümlendi.



Akşam saatlerinde seçimi kazandığını açıklayan MHP adayı Durak saat 23.00’den sonra yeni bir açıklama yapmadı. AKP adayı ve yetkilileri ise, seçim kurulunun vereceği kesin olmayan resmi sonucu bekleyeceklerini söylemekle yetindi.



Adana’da son duruma göre oyların adaylara dağılımı ve oranları şöyle:



MHP Aytaç Durak : 232 bin 497 (Yüzde 30)

AKP Mehmet Ali Bilici : 230 bin 410 (Yüzde 29.7)

CHP Ümit Özgümüş : 206 bin 434 (Yüzde 26.6)



