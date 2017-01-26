Adana'da mezarlıkta silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir mezarlıkta 3 kişi kalaşnikof marka otomatik tüfek ve tabancayla vurularak öldürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, Yüreğir ilçesindeki Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde mezarlığa gelen vatandaşlar 01 ERG 36 plakalı otomobilin şoför koltuğunda bir, aracın çevresinde ise 2 kişiye ait ceset gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde 3 kişinin Kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve tabancayla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Cenazeler otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.