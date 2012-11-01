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Yaşam

Adana'da memurlar için cuma namazı saati değişti!

Adana İl Müftülüğü'nden, kış saati uygulamasında saatlerin bir saat geriye alınması üzerine bir karar çıktı

01 Kasım 2012 10:05

Adana İl Müftülüğü, kış saati uygulamasında devlet memurlarının camilerde cuma namazı kılabilmesi için cuma namazı saatini 12.00 olarak değiştirip, sabitledi.

Adana İl Müftülüğü'nden, kış saati uygulamasında saatlerin bir saat geriye alınması üzerine bir karar çıktı.

Müftü Vekili Sezai Erdal, saat 11.30 sularında okunan öğle namazı ezanının bu haftadan itibaren cuma günleri saat 12.00'de okunacağını açıkladı.

Sezai Erdal, bu uygulamanın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin cuma namazlarını camilerde kılabilmesi için yapıldığını bildirdi.

Erdal, "Kamu kuruluşlarında çalışanların cuma namazlarına daha rahat yetişmelerini sağlayacak bu uygulama yaz saatine geçilip, saatler bir saat ileri alınıncaya kadar devam edecek" ded

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