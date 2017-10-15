Adana'da Lezzet Festivali'nden sonra tiyatro şöleni

ADANA, (DHA)- ADANA\'da \'Lezzet Festivali\' ardından Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları\'nın bu yıl 4\'üncüsünü düzenlediği Şehir Tiyatroları Buluşması heyecanı yaşandı.

Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden 18 tiyatro topluluğu, 16 Ekim\'den 1 Kasım\'a kadar Adanalı sanatseverlerle ücretsiz temsiller sunacak. Adana Büyükşehir Belediyesi 4\'üncü Şehir Tiyatroları Buluşması, 6 Ekim\'de İstanbul Şehir Tiyatroları\'nın ‘On İki Öfkeli Adam’ oyunuyla başlayacak.

Adana Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni İsmail Dikilitaş, Şehir Tiyatroları Buluşması\'nda Türkiye\'nin dört yanından Adana\'ya gelecek şehir tiyatrolarını misafir etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi. Sanata verdiği güç ve destekten dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye teşekkür eden İsmail Dikilitaş, \"Tüm Adanalılar\'ı ücretsiz oyunlarımıza bekliyoruz. Halkımız oyunların biletlerini tiyatro salonunun gişesinden temin edebilir\" dedi.



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