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BBC Türkçe

Adana'da kız öğrenci yurdunda yangın: 12 kişi yaşamını yitirdi

Adana'nın Aladağ ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı açıklandı.

30 Kasım 2016 01:30

Adana'nın Aladağ ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı açıklandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "12 cenazeye ulaştık, yaralanan 22 kişi de hastanelere kaldırıldı" dedi.

Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu'ndaki yangının nedeniyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Bazı öğrencilerin yangın ardından kurtulmak için camdan atladığı belirtiliyor.

Yangının kontrol altına alındığı aktarılıyor.

Anadolu Ajansı, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bölgeye gittiğini bildirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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