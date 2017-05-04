Adana’da 'kız isteme' cinayeti: 6 ölü!

Adana'da medikal işiyle uğraşan 38 yaşındaki Denizhan Dener, 6 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Z.K.'yi istemeleri için evine çağırdığı ailesini katletti.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Emekli Vali olan eniştesini, 2 halası ile 2 kuzenini öldüren Denizhan Dener, 155 Polis İmdat Hattı'nı telefonla arayıp, adresi verdikten sonra 'Hepsini vurdum' deyip tabancasındaki son kurşunla kendi başına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Medikal işiyle uğraşan, annesi ve babası yıllar önce ölen Denizhan Dener, 6 yıllık sevgilisi Z.K.'yı istemesi için akrabalarını evine çağırdı.

Emekli Vali olan eniştesi 76 yaşındaki İsmet Metin, halası 68 yaşındaki Nursen Metin, kızları 41 yaşındaki Senem Metin, diğer halası 66 yaşındaki Gönül Cengiz ile Gönül Cengiz'in oğlu 38 yaşındaki Suphi Cengiz, damat adayı Denizhan Dener'in evine geldi.

Tabancı ile ailesini katletti

Hatay'da oturan Z.K.'yi istemeye gitmeye hazırlanan Denizhan ile aile büyükleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından iddiaya göre, Denizhan Dener tabancasını çekip aile büyüklerini tek tek öldürdü.

Yoğun silah seslerini duyanlar polisi ararken, 5 kişiyi katleden Denizhan Dener, önce Hatay'daki Z.K.'yi arayıp, cinayet işlediğini söyledi. Ardından da 155 Polis İmdat Hattı'nı arayıp evinin adresini verdi. 'Hepsini vurdum' diyen Dener, telefon açık iken tabancasındaki son kurşunu da kendi başına sıkarak yaşamına son verdi.

İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, silah sesi gelen dairenin zilini çaldı ancak cevap alamayınca çilingir çağırdı. Çilingir de kapıyı açamayınca çağrılan Büyükşehir Belediyesi'nin CANKUR ekipleri kapıyı kırdı. Kan gölüne dönen evde emekli Vali İsmet Metin, eşi Nursen Metin, kızları Senem Metin, Gönül Cengiz ile oğlu Suphi Cengiz ve Denizhan Dener'in cesedi bulundu.

Silah sesleri üzerine apartmanın çevresinde komşuları ölüm haberleriyle şok yaşarken Denizhan Dener'in sevgilisi Z.K. da Hatay'da olay yerine geldi acı haberle sinir krizi geçirdi. Genç kadın yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olayda kullanılan tek tabancanın da son kurşunu kendine sıkan Denizhan Dener'in elinde olduğu belirlendi. Evde yapılan incelemenin ardından ölen 6 kişinin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adana Emniyet Müdürü Osman Ak da olay yerine gelerek bilgi oldu.

İsmet Metin kimdir?

İsmet Metin, Kırıkhan ve Dörtyol Kaymakam Vekilliği görevleri, Bolu/Seben Kaymakamlığı, Bingöl/Solhan Kığı Kaymakamlığı, Acıpayam, Saruhanlı ve Görele Kaymakamlığı, Rize Vali Vekilliği, Adana Vali Yardımcılığı, Bingöl Valiliği, Merkez Valiliği, Ağrı Valiliği, Zonguldak Valiliği, 10 Şubat 2003-Eylül 2004 tarihlerinde Karaman, 20 Eylül 2004 30 Ekim 2005 tarihlerinde Kırklareli Valilikleri görevlerinde bulundu. İsmet Metin, evli ve 3 kız çocuk babasıydı.