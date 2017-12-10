Adana'da Kebap-Şalgam Festivali heyecanı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - SOSYAL medyada haberleşerek Adana\'nın çok eski bir kebap geleneğini yaşatanlar, bugün de aynı yerde buluştu. Bu yıl 7\'incisi düzenlenen Kebap-Şalgam Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla başladı.

Başlangıcı en az 50 yıl önceye dayanan kentin Büyüksaat civarındaki Kazancılar Çarşısı\'nda sabahın ilk ışıkları ile ciğer ve rakı sofralarının kurulması, 2010\'dan itibaren sosyal medya üzerinden haberleşmeyle, bir gastronomi festivaline dönüştü. \'Dünya Rakı Günü\' adı altında her yıl aralık ayında, aynı semtin sokaklarında bu kez akşamdan sabaha kadar oturulan sofralar kuruldu. İl dışından da gelen binlerce kişi, kadınlı-erkekli gruplar halinde bu gecede bir araya gelmeye başladı. Etkinlik, 2 yıl önce Adana Valiliği tarafından \'alkollü içki reklamı yasağı\' çerçevesinde yasaklanınca, bu kez de \'Kebap-Şalgam Festivali\'nde Buluşalım\' mesajları kullanılmaya başlandı.

KATILIM DÜŞTÜ

Bugün saat 19.30 sıralarında tarihi Büyüksaat ile tarihi Kazancılar Çarşısı\'nın bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi\'nde başlayan festivale, katılımın geçmiş yıllara oranla düşük olduğu gözlendi. 2010 ile 2015 yıllarında arasında düzenlenen festivallere 15- 20 bin kişi katılırken, bu yıl sayının 10 binin altına indiği görüldü.

YURTDIŞINDAN GELENLER DE OLDU

Her geçen yıl daha çok tanınan festivale yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi de geldi. Festivale ilk kez gelen ziyaretçiler, ortamın çok sıcak ve eğlenceli olduğunu söyledi. Adanalı ziyaretçiler ise halk inisiyatifinde gerçekleşen etkinliğin, Türkiye\'de bir ilk ve örnek olduğunu belirtti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kudüs gösterileri nedeniyle kentte mevcut güvenlik önlemlenri üst düzeyde tutulurken, festival çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı. Seyhan Caddesi\'nden Ali Münif Yeğenağa Caddesi girişi ve Kızılay Caddesi\'nden geçen ara sokların bir kısmını barikatlarla kapatan polis, geçişleri kontorllü şekilde verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı resmi ve sivil polisler, alanda farklı noktalarda görev alırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de zırhlı araçlarla alan çevresinde koruma sağladı.

SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

Kebaplarını yiyen ziyaretçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. Festival, sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.

FOTOĞRAFLI