Adana'da kaza geçiren kardeşine giderken trafik kazasında öldü

Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde kardeşinin yaralandığı kazanın olduğu yerde yolun karşısına geçmeye çalışan 68 yaşındaki Ayşe Kuşoğlu, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Adana'da, 20.30 sıralarında D-400 Karayolu Köprülü Mahallesi kavşağında 60 yaşındaki Vehbi Altınbaş yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, araçta sıkışan Altınbaş'a müdahale edemeyince, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye erlerinin kurtarma çalışması sürerken, Altınbaş'ın ablası Ayşe Kuşoğlu da kaza yerine geldi.

Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Kuşoğlu'na, Hüseyin A. yönetimindeki TIR çarptı. Olay yerinde hazır bulunan sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kuşoğlu'nun öldüğü belirlendi. Sıkıştığı yerden çıkartılan Altınbaş, ambulans ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.