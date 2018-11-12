Adana'da kaza: Araçta sıkışan 2 kişiyi itfaiye kurtardı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Turhan Cemal Beriker ile Ziyapaşa bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 01 EBB 91 plakalı otomobil ile 34 VS 0213 plakalı hafif ticari araç , kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yan yatan hafif ticari araçtaki iki kişi, kapı kilidinin sıkışması sonucu araçtan çıkamadı. Otomobil sürücüsü kazada yara almazken, yanındaki iki kişi ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, hafif ticari araçtan çıkmayan iki kişi için ise itfaiye ekibi istendi. Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yan yatan aracın sıkışan kapısını açarak, içerideki iki kişiyi çıkardı.

CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLEDİLER

Kaza yerine gelen bazı vatandaşlar, itfaiye ekibinin çalışmasını cep telefonu ile anbean kayda aldı. Görüntü çeken meraklı kalabalık, polis tarafından uzaklaştırıldı. Otomobilin arka koltuğunda boş içki şişesi ve enerji içeceği kutuları görülürken, hız göstergesinin ise 90 kilometrede takılı kalması dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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