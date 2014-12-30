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Adana'da kaza, 5 ölü, 4 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla Adana, İmamoğlu ve Kozan'daki hastanelere götürüldü

30 Aralık 2014 13:56

Sabah saatlerinde İmamoğlu-Kozan yolunda meydana gelen kazada Adana'dan Kozan'a giden ve içinde Kozan İlçesi'ndeki bazı bankalarda çalışan görevlilerin de olduğu 01 EA 547 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçip Kozan'dan Adana'ya giden 01 Y 6431 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, her iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada ölü ve yaralıların kimlikleri henüz belirlenemedi. Yaralılar, ambulanslarla Adana, İmamoğlu ve Kozan'daki hastanelere götürüldü. Otomobillerde sıkışan cesetler ise Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri tarafından çıkartıldı. 

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