Adana'da karnaval coşkusu sürüyor

Yusuf BAŞTUĞ-Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA\'da bu yıl 6\'ncısı gerçekleştirilen \'Nisan\'da Adana\'da- Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\' heyecanı devam ediyor.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Portakal Çiçeği Karnavalı için kent merkezindeki ana bulvar ve meydanlara stantlar kuruldu. Karnaval heyecanının yaşandığı kentte, çok sayıda sergi, panel ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Sokak gösterilerinde renkli görüntüler ortaya çıktı. Karnaval coşkusunu müzik ve dansla yaşayan vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.

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