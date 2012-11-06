Adana'da karısıyla tartışan doktor, karısının olduğu evi ateşe verdi!

Adana'da eşiyle tartışan bir doktor, evini ateşe verdi ve kapıyı kapatıp çıktı. Üstelik eşini de yanan evde bıraktı. Genç kadını alevlerin arasından itfaiye kurtardı.

Adana'da bir doktorun evindeki eşyaları ateşe verdikten sonra kaçtığı, mahsur kalan eşinin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldığı öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dr. Y.G, Huzurevleri Mahallesi 77039 Sokak Ali Pekgöz Apartmanı'nın ikinci katındaki evinde eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından evdeki eşyaları ateşe veren Y.G, daha sonra kaçtı. Bu sırada evde mahsur kalan doktorun adı öğrenilemeyen eşi balkona çıkarak yardım istedi.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle balkona çıkarak kadını kurtardı. Genç kadın ambulansla götürüldüğü Adana Numune Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, aynı apartmanda oturan görgü tanıkları, evden ilk olarak tartışma sesleri duyduklarını ve daha sonra camların kırıldığını, dışarı çıktıklarında da kadını balkonda yardım isterken gördüklerini söyledi.

Polis ekipleri olay sonra kaçan Dr. Y.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.