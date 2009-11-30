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Yaşam

Adana'da kargo aracı kundaklandı

30 Kasım 2009 03:24

Adana'da bir kargo firmasına ait park halindeki araç kundaklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi 43132 Sokakta park halindeki bir kargo şirketine ait 34 FE 6429 plakalı kamyonet, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.

Ön kısmından alev alarak yanmaya başlayan araca ilk müdahaleyi çevrede bulunan vatandaşlar yaptı. Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Olay sonrası polis ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı

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