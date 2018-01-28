Adana'da karakol yakınında ses bombası bulundu

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da dün akşam, yakınındaki eczaneye ses bombası ve havai fişek atılan polis karakolunun arkasında bu kez ses bombası bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi\'nde saat 06.00 sıralarında işe gitmek için evlerinden çıkan çevre sakinleri, polis karakolunun arkasında, elektrik direğinin altına bırakılan, içi bilinmeyen bir maddeyle dolu pet şişe görünce, polise haber verdi. Karakoldan gelen ekip, pet şişenin ses bombası olduğunu fark edince, olay yerine bomba imha uzmanı polis çağırdı. Çevrede güvenlik önlemi olan polis, ses bombasını alarak delil torbasının içine koydu.

Ses bombasının, dün akşam 50 metre uzağındaki eczaneye atılan ses bombasıyla aynı tipte olduğu belirtildi.

Polis, ses bombasını bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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