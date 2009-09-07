T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adana'da kapkaç dehşeti

07 Eylül 2009 19:32

ADANA’da, 70 yaşındaki Ayten Güneş, otomobilli kapkaççıların saldırısına uğradı. Elindeki içinde cüzdanı ve cep telefonu bulunan poşeti bırakmak istemeyince yere düşerek hafif sıyrıklarla olayı atlatan Güneş, poşeti bırakınca sürüklenmekten kurtuldu.

Yolda yürüyen Ayten Güneş’in yanına yaklaşan, plakası alınamayan siyah otomobilden uzanan bir kişi, kadının elindeki içinde kredi kartı, 142 TL ile cep telefonu bulunan poşeti almak istedi. Güneş, poşeti bırakmak istemeyince yere düştü. Poşeti bırakarak sürüklenmekten kurtulan Ayten Güneş, bağırarak yardım istedi. Otomobille kaçan kapkaççıları araştıran polis soruşturmayı sürdürürken, olayın şokunu yaşayan ve düşme sırasında kollarında ve bacaklarında hafif sıyrıklar oluşan Güneş, “Elimdeki poşeti almaya çalıştılar. Vermek istemedim. Poşeti elimden çekince yere düştüm. Bırakmak zorunda kaldım. Alıp gittiler” dedi.

Öte yandan, bu olaydan yaklaşık yarım saat önce de, 01 TR 287 plakalı motosikletle gezen 2 kişi, Karafatma Caddesi Eskiözen Son Durağı mevkiinde, 30 yaşındaki Öznur Dönmez’in boynunda bulunan 550 TL değerindeki altın kolyeyi aldı. Kapkaççıların kullandığı motosikletin plakasının kayıtlarda bir traktöre ait olduğu anlaşıldı


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24