Adana'da kapkaç dehşeti

ADANA’da, 70 yaşındaki Ayten Güneş, otomobilli kapkaççıların saldırısına uğradı. Elindeki içinde cüzdanı ve cep telefonu bulunan poşeti bırakmak istemeyince yere düşerek hafif sıyrıklarla olayı atlatan Güneş, poşeti bırakınca sürüklenmekten kurtuldu.



Yolda yürüyen Ayten Güneş’in yanına yaklaşan, plakası alınamayan siyah otomobilden uzanan bir kişi, kadının elindeki içinde kredi kartı, 142 TL ile cep telefonu bulunan poşeti almak istedi. Güneş, poşeti bırakmak istemeyince yere düştü. Poşeti bırakarak sürüklenmekten kurtulan Ayten Güneş, bağırarak yardım istedi. Otomobille kaçan kapkaççıları araştıran polis soruşturmayı sürdürürken, olayın şokunu yaşayan ve düşme sırasında kollarında ve bacaklarında hafif sıyrıklar oluşan Güneş, “Elimdeki poşeti almaya çalıştılar. Vermek istemedim. Poşeti elimden çekince yere düştüm. Bırakmak zorunda kaldım. Alıp gittiler” dedi.



Öte yandan, bu olaydan yaklaşık yarım saat önce de, 01 TR 287 plakalı motosikletle gezen 2 kişi, Karafatma Caddesi Eskiözen Son Durağı mevkiinde, 30 yaşındaki Öznur Dönmez’in boynunda bulunan 550 TL değerindeki altın kolyeyi aldı. Kapkaççıların kullandığı motosikletin plakasının kayıtlarda bir traktöre ait olduğu anlaşıldı





