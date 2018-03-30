Adana'da 'kalp' hırsızlığı; yine bir sevgiliye mi hediye edildi?

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce turistik amaçlı hazırlanan ’Adana’ yazısının ortasındaki ’A’ harfini temsil eden kalp şeklindeki malzeme çalındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal paylaşım hesapları üzerinden "Dünya Aşıklar Günü diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş’ notuyla olay gündeme geldi.