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Gündem

Adana'da 'kalp' hırsızlığı; yine bir sevgiliye mi hediye edildi?

'A' harfini temsil eden kalp şeklindeki malzeme çalındı

30 Mart 2018 10:24

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce turistik amaçlı hazırlanan ’Adana’ yazısının ortasındaki ’A’ harfini temsil eden kalp şeklindeki malzeme çalındı.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal paylaşım hesapları üzerinden "Dünya Aşıklar Günü diye bizim kalp yine bir sevgiliye hediye edilmiş’ notuyla olay gündeme geldi.

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