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Adana'da IŞİD operasyonu; 40 gözaltı

Adana polisi 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı

30 Aralık 2016 13:22

Terörle Mücadele ekipleri Adana'da sabaha karşı operasyon düzenledi. Bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen özel harekat polisleri IŞİD üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları gerekçesiyle 40 kişiyi gözaltına aldı.

Adana'da, IŞİD'e üye oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 40 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD üyesi oldukları ve örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kentte sabah erken saatlerde bazı adreslere özel harekat polisleri, zırhlı araçlar ve polis helikopterinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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