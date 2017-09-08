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Yaşam

Adana'da IŞİD operasyonu; 3 gözaltı

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü

08 Eylül 2017 16:05

Adana'da polisin hava destekli operasyonunda IŞİD'e militan kazandırdığı öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

IŞİD'e eleman kazandırdığı iddia edilen 3 kişinin evini belirleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk saatlerinde operasyon düzenledi. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinden de polislerin katıldığı operasyona, helikopter ile havadan destek verildi. Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, örgüte militan kazandırdığı öne sürülen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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