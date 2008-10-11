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Yaşam

Adana'da inşaat çöktü: 2 ölü

Adana'da, inşaat halindeki villa inşaatında çökme meydana geldi. Olayda, inşaat işçilerinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı.

11 Ekim 2008 03:00

Adana'da, inşaat halindeki villa inşaatında çökme meydana geldi. Olayda, inşaat işçilerinden 2'si öldü, 3'ü yaralandı.
Seyhan Baraj Gölü kenarında yapımı devam eden TMZ Koru Villalarındaki bir villanın birinci katına beton dökme işlemi sırasında kolonlardan biri çöktü. Çökme sırasında inşaat işçilerinden Ali Sarıkurt (34) ile İsmail Akçakaya (41) betonların altında kalarak olay yerinde öldü.
Olay sırasında inşaat işçileri Mustafa Kızıl (40), Mikail Taş (28) ve Yaşar Ersöz (50) yaralandı. Yaralılar, Adana Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana Valisi İlhan Atış, inşaat halindeki TMZ Koru Villalarındaki çökme üzerine katıldığı bir sempozyumdan ayrılarak olay yerine geldi. Vali atış, jandarma yetkililerinden bilgi aldı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. 

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