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Yaşam

Adana'da ilkokula molotof kokteyli atıldı

Adana'da, Seyhan Belediyesi İlköğretim Okulu giriş kapısına molotofkokteyli atılması sonucu görevli polis memuru yaralandı.

04 Mayıs 2010 03:00

T24 - Adana'da, Seyhan Belediyesi İlköğretim Okulu giriş kapısına molotofkokteyli atılması sonucu görevli polis memuru yaralandı.

Şakirpaşa mahallesindeki Seyhan Belediyesi İlköğretim Okulu'nun giriş kapısına, öğrencilerin çıkış saati sırasında kimlikleri belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı.

Molotofkokteylinin atılması sırasında, öğrencilerin okula giriş ve çıkışlarında görev yapan polis memurlarından Mustafa Yavuz, kolundan hafif şekilde yaralandı.

Polis memuru 112 Acil Servis Ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından okula çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında okulun güvenlik kamerası kayıtlarının da incelemeye alındığı öğrenildi.

Öte yandan, olay sırasında bazı öğrencilerin korktukları görüldü.



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