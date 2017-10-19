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Adana'da iki kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) Adana'da biri sebze yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı

19 Ekim 2017 08:39

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

Adana\'da biri sebze yüklü iki kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 02.45 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Küçükdikili Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı ile Şehitler Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Şakir Özcan yönetimindeki 49 AY 587 plakalı kamyonet ile Şaban Küçük\'ün kontrolündeki 01 JR 122 plakalı sebze yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Küçük\'ün kullandığı kamyonet, karşı şeride savruldu. Çevredeki bir fabrika bekçisinin ihbarı üzerine kaza yerine  çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyonettte sıkışan Şakir Özcan, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edilirken, diğer kamyonette sıkışan yaşlı bir kadını kurtarmak için demir makasıyla aracın kapısını kesen itfaiye eri, sağlık görevlileri gelene kadar kadının yüzündeki kanı silip, elinden tutarak sakinleştirmeye çalıştı. Kamyonetlerin şoförleri ve yolcu konumundaki 2\'si Suriyeli 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Adana Devlet Hastanesi\'nde götürülen Şakir Özcan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanelerde tedavisi devam eden 5 yaralının durumunun ise iyi olduğu bildirildi. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü
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- İtfaiye erlerinin kamyonette sıkışan Şakir Özcan\'ı çıkarmaya çalışması
- Kurtarma çalışması sırasında ağıt yakıp ağlayanlar
- Kamyonetten çıkartılan Özcan\'ın sedyeye alıması
- Özcan\'ın sedye ile ambulansa taşınması
- Ambulansın başında Özcan\'ın ağlayan yakınları
- Başka bir yaralının sedye ile ambulansa taşınması
- İtfaiye erlerinin diğer kamyonette sıkışan kadını çıkarmaya çalıması
- Kamyonette sıkışan ve yüzünde hafif kan olan kadından görüntü
- İtfaiye erlerinin demir makasıyla kamyonetin kapısını kesmesi
- İtfaiye erinin yaralı kadının elini tutması
- İtfaiye erinin şoka giren kadını \"İyi olacaksın teyzecim\" deyip sakinleştirmeye çalışması
- İtfaiye erinin kadının yüzündeki kanı eliyle silmesi
- Kamyonetten çıkartılan kadının sedye ile ambulansa taşınması
- Ambulansın kaza yerinden ayrılması
- Polislerin kamyonettte inceleme yapması
- Genel ve detay görüntüler

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