Adana'da iki elektrik işçisi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Yalnızca ile Eğriağaç mahalleleri arasında yaşanan arızayı gidermeye çalışan iki işçi, elektrik akıma kapıldı.



50 yaşındaki Şıho Fırat ile soyadı öğrenilemeyen Mehmet isimli işçiler, arızayı gidermek için çıktıkları elektrik direğinde akıma kapıldı.



Direğe asılı kalan Fırat'ın cenazesi olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Mehmet isimli işçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



İki işçinin cenazesi de otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.