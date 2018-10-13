Adana'da helikopter ve drone'lu trafik denetimi

ADANA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde \'Trafik Kazalarını Önleme Planı\' çerçevesinde Adana\'da havadan helikopter ve drone\'la denetimler gerçekleştirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde\'de otoyol ve şehirlerarası yol güzergahında havadan trafik denetimi sonucu 7 araca cezai işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı\'nın 100 günlük eylem planında, trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu hedef doğrultusunda önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 oranında arttırılarak, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması hedefleniyor.

Trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda havadan helikopter ve drone ile trafik denetimlerine başlanan kentteki denetimlerde, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında gözlenen sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak, park etmek gibi ihlallerin önlemesi başta olmak üzere, ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilecek.



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