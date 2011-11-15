T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Adana'da hasarlı 2 okul binası boşaltıldı ADANA (A.A)

15 Kasım 2011 14:12

-Adana'da hasarlı 2 okul binası boşaltıldı ADANA (A.A) - 15.11.2011 - Adana'da iki ilköğretim okulundaki birer bina hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılarak, öğrenciler başka okullara gönderildi. Alınan bilgiye göre, İbn-i Sina İlköğretim Okulu ile Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'ndaki iki binada yaklaşık 15 gün önce inceleme yapan yetkililer, binalarda yapıldıktan sonra zaman içinde hasar oluştuğunu belirledi. Aşırı hasarlı olduğu tespit edilen iki binada eğitimin devam etmesinin risk oluşturabileceğini belirleyen yetkililer, öğrencilerin bu binalardaki sınıflara girmesini yasakladı. Çevresine güvenlik şeridi çekilen binalardaki sınıfların öğrencileri de çevredeki başka okullara gönderildi. Her iki okulda da hasarsız binalarda ise eğitimin devam ettiği kaydedildi. Bu arada, her iki okul binası için gerekli incelemelerin sürdüğü, inceleme sonrası verilecek rapora göre binaların yıkılabileceği öğrenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24