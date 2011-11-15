-Adana'da hasarlı 2 okul binası boşaltıldı ADANA (A.A) - 15.11.2011 - Adana'da iki ilköğretim okulundaki birer bina hasarlı olduğu gerekçesiyle boşaltılarak, öğrenciler başka okullara gönderildi. Alınan bilgiye göre, İbn-i Sina İlköğretim Okulu ile Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu'ndaki iki binada yaklaşık 15 gün önce inceleme yapan yetkililer, binalarda yapıldıktan sonra zaman içinde hasar oluştuğunu belirledi. Aşırı hasarlı olduğu tespit edilen iki binada eğitimin devam etmesinin risk oluşturabileceğini belirleyen yetkililer, öğrencilerin bu binalardaki sınıflara girmesini yasakladı. Çevresine güvenlik şeridi çekilen binalardaki sınıfların öğrencileri de çevredeki başka okullara gönderildi. Her iki okulda da hasarsız binalarda ise eğitimin devam ettiği kaydedildi. Bu arada, her iki okul binası için gerekli incelemelerin sürdüğü, inceleme sonrası verilecek rapora göre binaların yıkılabileceği öğrenildi.