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Adana'da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon (2)

KUYTUL GÖZALTINDA, PARALAR SAYILIYOR Adana merkezli 3 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve 'hocalar' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğ

30 Ocak 2018 14:55

KUYTUL GÖZALTINDA, PARALAR SAYILIYOR
Adana merkezli 3 ilde Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı\'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kurucu başkan Alpaslan Kuytul ile vakıf yöneticileri ve \'hocalar\' olarak nitelenen kişilerin de aralarında bulunduğu 21 kişi, emniyete getirildi.
Polisin operasyon kapsamında vakıf merkezi, evler ve iş yerlerinde araması sürüyor. Merkez Seyhan İlçesindeki Abidinpaşa Caddesi\'nde bulunan vakıf merkez binasında yapılan aramada, yüksek miktarda para ele geçirildiği, polislerin görüntü kaydı yaparak paraları saydığı bildirildi. Aynı binada \'sistem odası\' olarak nitelenen bilişim sistemlerinin kurulu olduğu bir odada ise siber suçlarla mücadele polislerinin inceleme yaptığı kaydedildi.
Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na yönelik olumsuz paylaşımlar yaptıkları, terörü övücü propaganda faaliyetleri yürüttükleri ve suç örgütü kurdukları ileri sürülen şüphelilerin getirildiği emniyet binası önünde, çevik kuvvet polisleri de önlem aldı. Gözaltındaki bazı kişilerin yakınları emniyet önünde toplandı.

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